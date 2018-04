The examples populate this alert with dummy content

MOVILIDAD Alcoy recupera la normalidad tras la apertura del Fernando Reig El Ayuntamiento constata la descongestión del tráfico en la zona Centro, La Beniata y Oliver martes, 17 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El tráfico de Alcoy ha comenzado a recuperar la normalidad alterada durante los últimos 20 meses como consecuencia del cierre del puente de Fernando Reig. Tras la reapertura de la infraestructura, La Beniata y el puente de Cervantes han recuperado el sentido único hacia Valencia. En las primeras horas de la nueva distribución del tránsito, el Ayuntamiento ya ha apreciado una notable descongestión en la zona Centro, La Beniata y la calle de Oliver. “Después de 20 meses de cambios, es lógico que esta mañana haya habido conductores que intentaban utilizar el puente de Cervantes para acceder a La Beniata”, reconoce el concejal de Movilidad, Jordi Martínez. Durante la tarde del lunes, los operarios de la empresa API se encargaron de señalizar de nuevo las calles afectadas por los cambios durante los últimos meses. Martínez explica que la apertura del puente tras una inversión de 11,6 millones de euros, ha aliviado el tráfico en el Centro. “Aunque estamos cerca de fiestas y eso implica un aumento del tráfico en el Centro, la circulación ha sido fluida”, manifiesta el regidor. La zona Centro era una alternativa interna para salir de la ciudad hacia Alicante. “Los conductores han vuelto a utilizar el puente para dirigirse a Alicante”, precisa. La calle de Oliver, una de las que mayor peso de circulación ha soportado desde el cierre del puente, ha registrado un volumen mucho menor. Martínez no esconde que los problemas del puente han trastocado la normalidad de la ciudad. De hecho, el corte de la infraestructura se vio agravado por el cierre de La Beniata como consecuencia de unos desprendimientos. “Ahora volvemos a recuperar la normalidad”, insiste Martínez. Antes de fiestas también quedará abierta la rotonda de El Collao, lo que facilitará el acceso desde Banyeres.