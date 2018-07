The examples populate this alert with dummy content

SEPTIEMBRE Alcoy recuperará el espíritu de las reivindicaciones obreras en la Semana Modernista La ciudad revivirá las movilizaciones por la jornada de ocho horas a partir de concentraciones que partirán de todos los barrios y confluirán en la plaza de España - El acto, dentro del programa de la feria que Alcoy dedica al Modernismo, tendrá lugar el sábado 22 de septiembre sábado, 21 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La II Feria Modernista de Alcoy acogerá como parte de su programación unas concentraciones con las que recuperar el espíritu de las reivindicaciones proletarias por la jornada de las ocho horas. El acto, previsto para el sábado 22 de septiembre, contempla movilizaciones que partirán desde todos los barrios. La marcha de obreros procedente de Batoi y Santa Rosa se reunirá a las 11.30 horas hasta Cervantes: a la misma hora, las concentraciones de los barrios Ensanche y Zona Norte se encontrarán en la Rosaleda, mientras que para la Zona Alta, Centro y Partidor la cita es en la puerta de la Glorieta. Desde todos estos puntos, las concentraciones se dirigirán hasta la plaza de España, donde hacia las doce del mediodía hay previsto un acto organizado por la Coral Polifònica Alcoiana, que ha preparado un disco con cuatro canciones -Al nàixer el dia, Les xiques del bambú, Amparito y La Milagret-, que serán entonadas al unísono por los manifestantes en un acto organizado en colaboración con l'Associació d'Ames de Casa Lucentum.