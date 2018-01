The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Alcoy recurre a Edificant para la reforma pendiente del Andreu Sempere Junto a las obras del Pare Vitòria y de Cotes Baixes, conforma las prioridades de intervención definidas por los 9 centros públicos y el Gobierno Municipal al plan de mejora de infraestructuras educativas del Consell miércoles, 24 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Gobierno municipal y los nueve centros públicos de Alcoy (CEIPS Romeral, Miguel Hernández, Sant Vicent y Horta Major, IES Batoi, Cotes Baixes, Andreu Sempere y Pare Vitòria y el CEE Tomás Llácer) han definido la lista de intervenciones con las que Alcoy concurre a Edificant, el plan de la Consellería de Educación por el que los ayuntamientos gestionan las obras en colegios con cargo a la Generalitat. La propuesta debe ratificarla el pleno el próximo lunes. La prioridad es la ampliación del IES Andreu Sempere, una de las cuentas pendientes de la Conselleria de Educación en Alcoy. La segunda es la ampliación de la cuarta planta del Pare Vitòria, que actualmente es un aula de dibujo con problemas de accesibilidad. El tercer proyecto en el orden de prioridades es la construcción de un nuevo edificio para las Aulas Taller del IES Cotes Baixes, que actualmente están llevándose adelante en las Aulas Verdes. El listado se completa con otras 26 peticiones, repartidas en el resto de centros públicos. El orden de prioridad sigue con el cierre de la azotea para uso de biblioteca, la ejecución de un nuevo almacén de material deportivo y el acondicionamiento del antiguo depósito de agua para uso polivalente en Sant Vicent, la adecuación de una nueva sala de maestros y cubrir una pista deportiva en El Romeral, también quieren cubrir pistas deportivas en otros centros como Tomás Llácer u Horta Major. Para Miguel Hernández se solicita la instalación de dos marquesinas en el patio. Tomàs Llàcer además, pide el acceso al buzon, la instalación de refrigeración o la instalación de columpios vestibulares. Horta Major, también solicita la construcción de un huerto escolar y la instalación de caldera, petición que se hace extensible a la mayoría de centros, como también la de la instalación solar fotovoltaica. La Conselleria de Educación decidirá las actuaciones que pueden entrar en el programa Edificant y el Ayuntamiento remitirá el presupuesto y la memoria valorada, por este motivo los departamentos de Educación y Arquitectura ya están trabajando conjuntamente. Los proyectos finales serán aprobados por los Consejos Escolares de cada centro, el Consejo Escolar Municipal y el Pleno Municipal. Este programa se puede llevar adelante gracias al hecho que el Consell aprobó un decreto ley que permite delegar las competencias en materia de construcción y rehabilitación de colegios e institutos. Los consistorios que se adhieran a Edificant se hacen cargo de la parte técnica, es decir el proyecto, contratación, construcción, dirección y certificación de la obra, el que permitirá agilizar los trámites y dar soluciones más rápidas a los centros. El coste económico es a cargo de la Generalitat. Alberto Belda, concejal de Educación ha indicado que "Edificant demostrará una vez más que la administración local es la más eficaz y eficiente a la hora de gestionar los recursos públicos. Este Plan abre un proceso participativo sin precedentes, puesto que por primera vez la comunidad educativa participa en la toma de decisiones de la construcción y rehabilitación de centros educativos, nadie mejor que los usuarios de los centros conocen sus necesidades".