The examples populate this alert with dummy content

APOYO ECONÓMICO Alcoy reduce trámites para conceder ayudas contra la pobreza El Ayuntamiento reserva 100.000 euros para apoyar a las familias sin recursos en el pago de suministros básicos de las viviendas jueves, 04 de mayo de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy enviará una carta a las 1.266 familias que en 2016 recibieron las ayudas económicas para familias en situación de precariedad económica para coadyuvar al pago de las cargas, obligaciones, servicios y suministros básicos de la vivienda, con toda la documentación necesaria para tan solo rellenarlas y poder volverlas a pedir. Además, se adjunta la documentación para solicitar la exención de la tasa de basura ya que también estas familias cumplen los requisitos para obtenerla. Las personas que el año pasado recibieron las ayudas, no tendrán que ir al Ayuntamiento hasta que no reciban esta carta. Si el 20 de junio no la han recibido, ya podrán ir a hacer las solicitudes. Se podrán beneficiar de estas ayudas, las familias con ingresos inferiores a 12.000 euros anuales, que así podrán hacer frente al sostenimiento de las cargas de la vivienda. La concejala de Hacienda, Vanessa Moltó explica: “Nuestra intención es poner el máximo de facilidades para que las familias puedan solicitar estas prestaciones que servirán para complementar las ya existentes. De esta manera, ayudamos a las familias que tienen problemas para el abono del recibo de la luz, del agua o del gas, incluso de del IBI. El Gobierno Municipal sigue trabajando para las personas, evitando situaciones de desarraigo y promoviendo, como finalidad pública la dignidad de la vivienda habitual con sus servicios mínimos”. El plazo para pedir estas solicitudes va del 15 de mayo al 18 de julio de 2017, ampliando el plazo habitual de un mes a dos, como ya se hizo el año pasado para que la gente tenga más tiempo para poder hacer las solicitudes, y hacerlas llegar al Departamento de Tributos del Ayuntamiento. El Ayuntamiento destinará este año 100.000 euros para estas ayudas. Recordamos que el año pasado, finalmente, se dieron 99.395 euros en ayudas económicas para 1.266 familias. De estas ayudas concedidas, 1.139 fueron de carácter general, es decir de 75 euros y 127 con circunstancias específicas de 90 a 120 euros.