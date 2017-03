The examples populate this alert with dummy content

RECURSOS HÍDRICOS Alcoy reduce un 32% las extracciones de agua desde 2003 Aqualia destaca la inversión de 10 millones en la mejora de la red – El Molinar abrirá sus puertas el fin de semana para celebrar el Día Mundial del Agua lunes, 20 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/03/2017) La explotación de los acuíferos de Alcoy se ha reducido un 32% desde 2003, según ha informado el concejal de Medio Ambiente y Obras, Jordi Martínez. La reducción del consumo y, sobre todo, la mejora de la red pública de agua son los dos factores que explican esta reducción. El Ayuntamiento y Aqualia, empresa responsable del servicio, han organizado actos para conmemorar el Día Mundial del Agua. Martínez ha explicado que en 2003 la ciudad extraía de los acuíferos 6,8 millones de metros cúbicos anuales. El último ejercicio, 2016, esa cifra se redujo hasta los 4,6 millones, un 32% menos. El regidor ha destacado que el descenso se debe a la renovación de la red, que ha evitado la pérdida de agua. Manuel Sánchez, responsable de Aqualia, ha apuntado que desde que la empresa asumió la gestión del suministro de agua de Alcoy ha invertido 10 millones de euros en la mejora de la red. La próxima inversión ronda el millón de euros para eliminar los fondos de saco que favorecen la proliferación de la legionela (con un coste de 600.000 euros) y para renovar nuevos tramos en los que los técnicos han detectado fugas (entre 300.000 y 400.000 euros). La empresa y el Ayuntamiento ha aportado estos datos durante la presentación de las actividades del Día Mundial del Agua. El acto principal será el fin de semana con la apertura de puertas de la cúpula del manantial de El Molinar, que está completamente inundada tras las últimas lluvias. Las visitas serán el sábado, de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, y el domingo, de 10 a 14 horas. Aqualia ha distribuido 700 cómics con consejos para ahorrar agua y ha convocado una nueva edición de su concurso de dibujo. El Ayuntamiento, a través de Facebook, va a sortear tres kits con dispositivos de ahorro de agua.