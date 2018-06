The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Alcoy reestructura el Ecoparque para mejorar la separación de residuos y facilitar su recuperación Las modificaciones, que afectan a los contenedores de plásticos, textil, a los voluminosos y al de poda, implican en muchos casos una disminución del precio en el transporte y un beneficio medioambiental, según apunta el Ayuntamiento miércoles, 06 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/06/2018) Alcoy ha reorganizado el Ecoparque para facilitar la selección de residuos y su posterior reciclaje. De los 13 tipos de materiales recogidos en el Ecoparque en contenedor grande, 11 se trasladan actualmente a plantas de recuperación. El primer cambio afecta al contenedor de plástico, que antes se trasladaba a la planta de Xixona y se enterraba en vertedero, ahora se ha dividido en cuatro fracciones: una para plástico especial; otra de plástico duro de baja calidad; una tercera de plástico film y, por último, plástico corcho blanco. De los 48 euros que se pagaban por tonelada se traduce ahora en un servicio gratuito. El contenedor textil se ha dividido en dos partes; una para el textil y material mezclado, que continúa llevándose a la planta vertedero de Xixona, con un precio por tonelada de 48 euros. La otra parte es un contenedor especial para colchones, que se trasladan a una planta de triturado donde se separan todas sus fracciones. El precio por tonelada es más elevado pero el beneficio medioambiental de su reutilización es significativo, según el Ayuntamiento. Los contenedores de voluminosos se han dividido en dos: voluminosos de material mezclado, que continúa llevándose a la planta vertedero de Xixona, con un precio por tonelada de 48 euros, y un contenedor de madera. El precio se reduce a 12 por tonelada. Finalmente hay un contenedor de poda; antes se trasladaba a la planta de Xixona para enterrar el vertido. Actualmente se traslada a una planta de compostaje para su transformación en compuesto. El precio se reduce a 25 euros la tonelada.