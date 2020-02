The examples populate this alert with dummy content

SALUD Alcoy refuerza su espacio cardioprotegido con la adquisición de cuatro desfibriladores El Ayuntamiento dota el Àgora, IVAM CADA Alcoi, ACIF y el mercado de la Zona Norte con este dispositivo y da formación para su uso en caso de emergencia jueves, 27 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/02/2020) El Ayuntamiento adquiere cuatro desfibriladores que instala en Àgora, IVAM CADA Alcoi, mercado de la Zona Norte y en el vehículo de la Agrupación Contra Incendios Forestales (ACIF) de Alcoy. De esta manera, la ciudad ya dispone de 21 aparatos, distribuidos en diferentes dependencias y en automóviles de emergencias, para ser utilizados en caso de atender paradas cardio respiratorias. Jordi Silvestre, edil de Emergencias, explica que la instalación se refuerza con la formación "de las personas responsables o encargadas de cada lugar donde se han situado para en caso de que haya una parada cardíaca y tuviesen que intervenir". Asimimo, "incluso no teniendo conocimiento del uso del desfibrilador" en el aparato "va indicando los pasos a realizar".