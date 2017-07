The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Alcoy registra diez robos en viviendas y comercios en una semana Los agentes lograron la detención de dos jóvenes por haber robado en el interior de varios trasteros el martes de madrugada-Es una de las 5 tentativas de sustracción que se detectaron también sábado, 29 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (29/07/2017) Alcoy ha sufrido un rosario de robos en siete días. En una semana los agentes de la policía local han recibido en total 15 denuncias relacionadas, de las que cinco corresponden a tentativas. Entre el viernes 21 y el 28 de julio se denunciaron diez sustracciones en viviendas y comercios y se llevó a cabo la detención de dos jóvenes, por haber robado en el interior de varios trasteros de un mismo inmueble. Los ladrones huían por los tejados de los edificios colindantes, cuando fueron localizados. La actuación policial se realizó a las cinco de la madrugada del martes 25 de julio, después de que algunos vecinos de una finca avisaran al 091 alertando de que escucharon ruidos procedentes de la terraza. Guiados por uno de los inquilinos, los policías que acudieron a la zona accedieron a la azotea, en donde sorprendieron a dos personas in fraganti, que emprendieron una huida a pie por los tejados de los edificios colindantes. La Policía Nacional inspeccionó también la zona de los trasteros y comprobó que habían sido forzados. Entre los artículos sustraídos presuntamente por los dos jóvenes y recuperados por la Policía había videoconsolas, teléfonos móviles, ropa y material electrónico, entre otros efectos. Los dos detenidos, de 29 y 31 años de edad, han sido puestos a disposición judicial por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas. La oleada de robos comenzó el viernes 21 por la tarde cuando se registró un robo en domicilio en la partida de Pagos. El sábado 22 a la una de la tarde se produjo otro robo en un comercio de la Avenida de la Hispanidad. El domingo tuvieron lugar otros tres robos más en viviendas de la Alameda, de Alfafara y en un comercio de la calle Sant Joan. El lunes 24 hubo otro en una vivienda de la calle Maestro Espí. El miércoles 26 los ladrones entraron en un establecimiento de la calle San José y también hubo otro robo en una vivienda en San Francisco. En las labores de vigilancia de la policía nacional para la prevención de delitos los agentes localizaron y sancionaron a un conductor que circulaba con el permiso caducado por País Valencià. Otro conductor, este de ciclomotor, fue sancionado por circular por encima de la velocidad permitida y también con el permiso caducado. Ya el jueves 27 se produjo otro robo en la calle Cid y otro en la calle Mestre Laporta. A estos delitos se suman otros cinco que fueron frustrados.