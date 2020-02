The examples populate this alert with dummy content

BALANCE Alcoy registra más de 110.000 visitantes en cinco espacios culturales en 2019 Las consultas sobre la oferta cultural en la oficina de turismo superan a las referentes a Moros y Cristianos miércoles, 05 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/02/2020) Más de 110.000 personas asistieron en 2019 a actividades, espectáculos culturales o exposiciones ofrecidas entre el Teatre Calderón, Teatre Principal, IVAM CADA Alcoi, Llotja de Sant Jordi y la Capella de l’Antic Asil, según informan desde la concejalía de Cultura. En datos, destacar los más de 25.000 visitantes a las exposiciones en el edificio del Antiguo Monte de Piedad, 5.566 personas a la Llotja de Sant Jordi durante el año pasado o 2.412 en la capella. Y la asistencia a los teatros en los doce meses de 2019 fue de 37.216 en el Calderón y 40.761 espectadores en el Principal, según la información aportada. Visitantes de las diferentes propuestas culturales, como por ejemplo la Mostra de Teatre, el Betlem de Tirisiti, exposiciones como Filant idees, teixint art o las propuestas en la sala de video-art del IVAM CADA de la mano de artistes como Damià Jordà, Ana Esteve o Edu Comelles. Raül Llopis, edil de Cultura, indica que "Alcoy ha sabido situarse como un foco de atracción cultural, aprovechando ese torrente de creatividad y artistas reconocidos en muchas disciplinas que han nacido en esta tierra así como salvando los inconvenientes de estar en el interior y convirtiéndolos en parte del éxito. A esta programación de alta calidad, se le suma una ciudad que se puede pasear, una gastronomía de interior muy potente y un entorno natural único. Venir en Alcoy es consumir cultura, naturaleza y autenticidad. Un éxito que llega gracias de todos los que han creído que esta apuesta era posible y de los que trabajan día a día para cuidar el continente y dotarlo de contenido". Otro dato que deja 2019 y que subrayan desde el Ayuntamiento: las consultas sobre cultura en la Oficina de Turismo son las que más se realizan, por delante de las referentes a las fiestas de Moros y Cristianos.