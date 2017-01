The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Alcoy registrará el perfil genético de las mascotas El departamento de Medio Ambiente extrema los controles de las deposiciones en la vía pública y los abandonos animales martes, 31 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/01/2017) El Gobierno local ha aprobado una modificación de la ordenanza de tenencia de animales que obliga a los dueños de las mascotas a registrar el perfil genético de los animales. El concejal de Medio Ambiente, Jordi Martínez, explica que la finalidad es incidir en el control de las deposiciones de los animales en la vía pública y en poder identificar de una manera más efectiva a los dueños de los animales extraviados. "Es un instrumento más. Este control genético de las mascotas lo pondremos en marcha con una campaña previa informativa y así saber que animales realizan deposiciones en la vía pública y avitar el abandono animal". La modificación de la ordenanza ha quedado ratificada en el último pleno municipal.