FERIA MODERNISTA Alcoy regresa a su época más exquisita El Ayuntamiento prepara exposiciones, visitas teatralizadas, rutas guiadas, talleres, conferencias y recitales para rememorar una de sus edades doradas: los años modernistas sábado, 16 de septiembre de 2017 La ciudad se rinde ante el encanto de la belleza de una época: el Modernismo. La I Feria Modernista retrocede hasta finales del SXIX para impregnar de aires exquisitos cada rincón de Alcoy. Del 18 al 23 de septiembre, la estética de lo exótico y lo anti-vulgar, se instala en la ciudad como una especie de déjà vu. El perfume de la esencia del Modernismo ya está aquí. Exposiciones de indumentaria de la época, colectivas en la Capella de l'Antic Asil y la Fundación Mutua de Levante, incluso un repaso fotográfico de Vicent Pascual, arquitecto de referencia del movimiento modernista. La semana arranca el lunes con esta propuesta plástica múltiple, que se aderezará a lo largo de siete días con visitas teatralizadas -Els bombers del Modernisme, en el Muboma-, rutas guiadas del Modernismo en Alcoy, talleres y conferencias. Iniciativas tan interesantes como la ruta del vermut, la recreación de una boda modernista, un taller de mosaico de Nolla y hasta una manifestación sufragista. El Ayuntamiento ha preparado unos folletos con todas las actividades que, del próximo lunes al domingo, devolverán a la ciudad de Alcoy la oportunidad de revivir una gran época.