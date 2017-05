The examples populate this alert with dummy content

INVERSIÓN Alcoy reparará el talud del Riquer con fondos de la Diputación El Ayuntamiento aprovechará el plan provincial de ayudas para mejorar el parque de El Romeral, arrasado por el temporal jueves, 11 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/05/2017) El Ayuntamiento de Alcoy ha sido rápido a la hora de destinar los fondos del plan de ayudas de la Diputación contra los efectos de los temporales del pasado invierno. El Gobierno local ha anunciado que utilizará los 280.000 euros que le corresponden a reparar el talud del río Riquer, que mantiene en vilo a cuatro filaes, y a arreglar el pinar de El Romeral, convertido en un descampado por la lluvia, el viento y la nieve. El alcalde, Antonio Francés, sitúa como prioritaria la solución al deslizamiento de tierra en el talud del cauce del río sobre el que descansan los locales sociales de cuatro filaes: Llana, Abencerrajes, Realistes y Muntanyesos. Las sedes de las dos primeras permanecen clausuradas desde enero, lo que obligó a buscar alternativas durante las pasadas fiestas de San Jorge. “Nuestra intención es que las obras empiecen este verano para que estén terminadas en octubre y las filaes puedan utilizar sus instalaciones en Mig Any”, afirma Francés. Para ello, dice, es necesario que la tramitación de las ayudas sea rápida por parte de la Diputación. En cuanto al parque de El Romeral, el pinar del acceso quedó arrasado por la caída de árboles provocada por la lluvia y el viento del temporal de enero. El proyecto municipal contempla la plantación de nuevos pinos y la instalación de nuevos juegos infantiles. El alcalde puntualiza que los servicios técnicos del Ayuntamiento no han parado de trabajar desde enero para preparar los proyectos con los que concurrir a las posibles líneas de ayudas, como esta de la Diputación. La institución provincial aprobó el viernes, 12 de mayo, en un pleno urgente, un plan dotado de 14 millones de euros para “ayudas directas a los municipios con las que paliar los daños de las lluvias”, como explica el presidente de la Diputación, César Sánchez. Los proyectos subvencionables son la reparación de caminos, calles y servicios públicos, infraestructuras de abastecimiento de agua, así como reforestación y arreglos de alumbrado público y zonas verdes. El plazo para presentar proyectos expira el 15 de junio. Por población, a Alcoy le corresponden 280.000 euros. Los municipios de menos de 500 habitantes, mayoritarios en la comarca, percibirán 95.000 euros fijos más 8 euros por habitante. Podrán obtener ayuda tanto los proyectos ya finalizados como los pendientes de ejecución durante los próximos meses.