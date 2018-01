The examples populate this alert with dummy content

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Alcoy reparte más de 110.000 euros entre 50 proyectos a través del programa Inmpuls El Àgora acogió este jueves la entrega de los diplomas de las ayudas del programa Inmpuls, divididas en tres líneas de financiación - El Ayuntamiento también hizo entrega de las ayudas para fomentar el negocio en el centro a través de 16 proyectos viernes, 26 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La sala Àgora acogió ayer por la tarde la entrega de los diplomas de las Ayudas Inmpuls y al comercio en el centro de Alcoy por parte del alcalde Toni Francés, la concejal de Comercio, Vanessa Moltó, y el regidor de empresa, Formación e Innovación, Manolo Gomicia. En total, más de 50 proyectos con una cuantía económica superior a los 110.000 euros. De ellos, 42 son ayudas Inmpuls divididas en tres líneas de financiación: el programa @emprender, que contempla 19 ayudas; @micro, con 14 proyectos subvencionados; y @arrendalcoi, con la que se financiarán 9 proyectos. Hay que recordar también que este año, además de las subvenciones Inmpuls, el Gobierno ha creado unas ayudas a través de la Concejalía de Comercio, específicas para implantar negocios al centro histórico, que también ha permitido a 16 proyectos recibir ayudas en dos líneas: la apertura del negocio y la adecuación del local comercial.