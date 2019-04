The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 Alcoy repartirá 3.099 kilos de pólvora para el Alardo Los festeros recogerán el material explosivo, previo registro con un código, el jueves y el viernes en el Baradello martes, 30 de abril de 2019 AUDIO Hora 14 Alcoy (30/04/2019) Alcoy repartirá 3.099 kilos de pólvora para que los festeros la quemen en el Alardo del próximo lunes. La distribución del explosivo se realizará entre este jueves, de diez y media de la mañana a siete de la tarde y el viernes, de diez y media a doce y media de la mañana, en el Baradello de Moya, en el Preventorio. Tras la buena experiencia del año pasado, la Asociación de San Jorge ha apostado por repetir los mecanismos de entrega de la pólvora aunque, en esta edición, se incluirá un control en la asignación de la pólvora a los festeros. Juan José Olcina, presidente de la Asociación de San Jorge, señala que "hemos incorporado informático en el que leerá los códigos de barras que lleven los festeros y se les designará la cantimplora con la pólvora".