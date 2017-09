The examples populate this alert with dummy content

BALANCE Alcoy responde a la llamada modernista Turismo prevé una fuerte afluencia de visitantes durante el fin de semana tras la amplia participación en las actividades de la Semana Modernista jueves, 21 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/09/2017) La Semana Modernista de Alcoy ha arrancado con fuerza en su primera edición, lo que hace prever al Ayuntamiento una amplia afluencia de visitantes durante el fin de semana, cuando se celebra la Fira Modernista en La Glorieta. Unas 1.200 personas han participado en las diferentes actividades celebradas hasta el miércoles, según datos del Gobierno. Más de 500 personas han recorrido la ruta modernista de Alcoy. La participación también ha sido elevada en los talleres de confección de sombreros y tocados y, en el caso de los niños, de nanos i gegants. La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, anima a los ciudadanos a vestirse de época para participar en las actividades del fin de semana. Difusión en redes sociales 12 blogueros expertos en turismo van a estar el sábado en Alcoy para promocionar en las redes sociales la Fira Modernista de Alcoy. La Diputación colabora con esta acción promocional, enmarcada en su estrategia de Costa Blanca para potenciar la oferta de interior, como ha explicado Eduardo Dolón, diputado de Turismo. Este blogtrip centrará su actividad en la Fira Modernista pero los blogueros e instagramers pueden dirigir su mirada a otros aspectos del turismo de interior, tal y como ha señalado Jordi Linares, presidente de la asociación Alicante Turismo Interior. Los blogueros conocerán Alcoy y su modernismo a través de rutas, degustaciones gastronómicas y la participación en las actividades previstas el sábado por la tarde en la Fira Modernista.