ELIMINACIÓN Alcoy retira 79 placas de la época franquista de edificios La actuación se acomete para cumplir con la ley de la memoria histórica jueves, 09 de enero de 2020

Alcoy retira 79 de las 226 placas situadas en edificios privados con símbolos de época franquista con el fin de cumplir con la ley de memoria histórica. Jordi Martínez, edil de Obras y Servicios, explica que se han enviado cartas a las comunidades de vecinos para informarles de la posibilidad que la brigada de obras retire estos símbolos. "Son placas que están en inmuebles de comunidades de propiedad privada pero nuestra intención es ponerse a disposición de estas comunidades para poder retirar o facilitar la labor de retirarlas para cumplir con la ley de memoria histórica", indica. El concejal, asimismo, señala que en el túnel de acceso al Preventorio también se eliminará otro símbolo. "Esta carretera, antes, era de la Diputación que no había quitado la placa. Ahora, tras entregarnos el año pasado la carretera, lo haremos desde la brigada de obras", añade el edil.