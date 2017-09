The examples populate this alert with dummy content

VIRGEN DE LOS LIRIOS Alcoy retoma la celebración de la patrona La presentación de la Revista Lilia, este lunes en el Círculo Industrial, inicia la programación principal que culminará con la Romería a la Font Roja el domingo 17 de septiembre sábado, 09 de septiembre de 2017 Comienza la Semana Grande de la Virgen de los Lirios, que culminará con la Romería a la Font Roja, el domingo 17 de septiembre. Tras la celebración en agosto del hallazgo de los Lirios en la Font Roja y la presentación el pasado 1 de septiembre del cartel anunciador de la Romería, este lunes la Archicofradía Virgen de los Lirios retoma las actividades con la presentación de la Revista Lilia. La presentación está prevista a las 20.30 horas, en el Círculo Industrial. Las misas del triduo comenzarán a las 20 horas y se desarrollará en San Mauro hasta el viernes. El sábado, víspera de la Romería, se desarrollará la Ofrenda a partir de las 20 horas y la Crida.