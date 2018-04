The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Alcoy retoma el PGOU a falta del informe de la CHJ El Gobierno local confía en tenerlo listo a final de año para someterlo a exposición y debate viernes, 23 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La tertulia (21/03/2018)

AUDIO Hora 14 Alcoy (23/03/2018) Alcoy retoma el Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU, a falta del último informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), para incorporarlo a la documentación. Manuel Gomicia, concejal de Urbanismo, ha destacado en La Tertulia de Economía de Radio Alcoy que tras la aprobación de la primera versión del plan, en junio de 2016, con los apoyos de Ciudadanos y PSOE, el Gobierno espera incorporar el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar que permita llevar al pleno la versión final para la aprobación definitiva. Confía en tenerlo listo a final de año, "para someterlo a exposición pública y debate de los grupos políticos" Añade que el equipo redactor del plan ha superado las trabas para el desarrollo urbanístico de la zona industrial de Pagos y la residencial del cauce del río bajo del puente Francisco Aura. El concejal conservador, Eduardo Tormo, ve fundamental que el nuevo plan contemple una bolsa de suelo industrial. "Para nosotros es algo insalvable. Ha de contener una provisión de de suleo industrial de 70.000 metros cuaddardos". Tormo duda del plazo que baraja el Gobierno. Estefanía Blanes, de Guanyar Alcoi, echa en falta la fluidez de la información sobre el proceso y reclama más participación. Una vez el Gobierno cierre el Plan General Estructural iniciará el proceso del Plan General Pormenorizado.