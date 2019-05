The examples populate this alert with dummy content

ARTE Alcoy reubica la escultura de Alfaro La obra estaba en el parque de Cantagallet y ahora se sitúa en el centro de la rotonda del acceso sur de la ciudad jueves, 23 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy instala la escultura de Andreu Alfaro en la entrada sur de la ciudad en la recta final de las obras de la rotonda. Raül Llopis, edil de Cultura, recuerda el origen de esta escultura que, hasta la fecha, estaba en el parque de Cantagallet. "Una escultura que el propio Alfaro creó en 1975, titulada Donant-li voltes,y que es propiedad del Ayuntamiento desde 1997. Aporta modernidad y calidad artística en este punto de Alcoy", explica. El edil anuncia que desde Cultura van a seguir trabajando en la recuperación de esculturas situadas en diferentes puntos de la localidad y avanza que proyectan una ruta para visitarlas.