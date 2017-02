The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS Alcoy reúne en una web la oferta de locales vacíos para comercios El nuevo portal incluye una galería virtual con más de 700 tiendas que ofrecen sus productos lunes, 20 de febrero de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy reúne en una nueva web una bolsa de locales vacíos y disponibles para abrir nuevos comercios. Es uno de los principales contenidos del portal del comerciante, una página con información sobre trámites, normativas y asesoramiento a los emprendedores. Vanessa Moltó, concejal de Comercio, ha destacado que el portal recoge una bolsa de locales vacíos que pueden acoger negocios. “Actualmente esa información no está disponible y pensamos que puede ser útil para las personas que quieren abrir un comercio”, señala. La nueva plataforma incluye una galería comercial virtual de la que ya forman parte 711 tiendas de Alcoy y a través de la cual ofrecen sus productos. El portal del comercio sostenible es una iniciativa de la Conselleria de Economía Sostenible y Comercio.