OBRAS Alcoy revisa de urgencia el drenaje del puente de San Jorge La oposición critica los primeros problemas provocados por la lluvia en la infraestructura – El Gobierno recalca que los trabajos no están finalizados lunes, 18 de septiembre de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy y la empresa Vilor, responsable de la rehabilitación del puente de San Jorge, van a revisar de urgencia el drenaje de la plataforma de la infraestructura, que quedó anegada el sábado por la tarde a causa de la fuerte tromba de agua que descargó sobre la ciudad. La situación en la que quedó el puente quedó reflejada en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales y a raíz del cual la oposición ha criticado la ejecución de la obra. El Gobierno local, del PSOE, ha informado de que la dirección de la obra ya ha estudiado soluciones a los problemas que provocó el aguacero del sábado, que inundó el puente tras “saturarse las alcantarillas”. Durante la noche de este lunes se realizarán pruebas con una cuba de agua para analizar la respuesta que ofrecen las medidas correctoras adoptadas. Ciudadanos ha reclamado al Gobierno que no dé por finalizada la obra hasta que los problemas estén resueltos. “Los alcoyanos estamos realizando un gran esfuerzo en la reparación de una infraestructura importante y queremos que cuando el Ayuntamiento recepcione la obra el puente esté en condiciones”, ha dicho la concejal Maribel Sánchez. A su juicio, el vídeo que ha circulado por las redes sociales muestra “el mal resultado que está dando el puente”. Más severo es el portavoz del Partido Popular, Rafael Miró, para quien “no es de recibo” que “un puente que es una vía básica para Alcoy y que es un emblema de la ciudad” presente problemas tras una rehabilitación. “No se pueden hacer experimentos en una obra así, se tendría que haber estudiado de forma meticulosa para que funcionase bien y que no sea una vergüenza motivo de burla en las redes sociales”, ha manifestado Miró. El concejal de Obras recalca que la obra del puente no está finalizada todavía y sostiene que cuando concluyan “Alcoy tendrá el puente que merece”. Jordi Martínez ha arremetido contra quienes critican el proyecto. “Todos sabemos que hay gente en Alcoy que le molesta que estemos arreglando el puente: primero intentaron hacernos creer que el tránsito sería un infierno todo el verano; después intentaron crear alarma social con el amianto que iba a paralizar la obra; ahora la noticia es que es una piscina cuando hablamos de una infraestructura que todavía está en obras. El hecho es que después de 30 años, tendremos un puente como toca y si surge alguna incidencia, haremos el que esté en nuestra mano para arreglarla”, añade Martínez.