PERSONALIDADES Alcoy rinde homenaje póstumo a Francisco Aura A escasos días del centenario de su nacimiento, una exposición repasa la vida de quien sobrevivió al campo de concentración de Mauthause miércoles, 26 de diciembre de 2018 Los actos con los que el Ayuntamiento y el Centre d'Estudis Històrics iba a conmemorar los 100 años de Aura, que se cumplen el domingo, se han convertido en un recuerdo póstumo tras su fallecimiento el pasado mes de noviembre. El homenaje será este jueves, a partir de las siete de la tarde. A esa hora se inaugura en el Ayuntamiento una exposición de carácter didáctica sobre la vida de Francisco Aura: desde su juventud en Alcoy hasta su paso por los campos de exterminio nazis. Entre el material expuesto destaca el listado de los 24 alcoyanos deportados a Mauthausen. El objetivo es que esta muestra viaje por los centros educativos de la ciudad. El homenaje se completa con la edición en castellano del libro Francisco Aura Boronat: resistencia y dignidad frente a la desmemoria, publicado en 2012 por Àngel Beneito, Paco Blay y Natxo Lara. El libro incluye los artículos publicados por Aura en defensa de la memoria histórica y de denuncia de los horrores nazis.