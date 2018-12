The examples populate this alert with dummy content

TURISMO Alcoy roza el 100% de la ocupación hotelera para esta noche La Asociación Provincial de Turismo Alicante Interior se muestra muy satisfecha con la respuesta turística lunes, 31 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/12/2018) La ocupación hotelera en Alcoy y comarca para esta Nochevieja alcanza el 90%. Son los datos que maneja la Asociación Provincial de Turismo Alicante Interior. Estiman que se podría llegar al pleno en algunos establecimientos con las reservas de última hora, aunque en los días anteriores y posteriores la cifra se reduce. Para el Bando Real y la Cabalgata se espera que haya una nueva subida. Jordi Linares, presidente de la Asociación Provincial, cree que la evolución está siendo positiva en los últimos años, "se está apostando por promocionar la marca Nadal Alcoià en los dos últimos años en localidades como Madrid, Murcia, etc, y eso hace que tenga resultados. Este año las cifras son mejores que las del año pasado y esperemos que el año que viene aún mejoren" Aún así para Linares todavía se acusa mucho la estacionalidad turística a lo largo del año y de este modo hace difícil el día a día del sector turístico de la zona en épocas que no son temporadas altas.