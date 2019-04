The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES Alcoy roza el 80% de participación en las elecciones La jornada transcurre sin incidencias destacables en los 21 colegios electorales de la ciudad domingo, 28 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy roza el 80% de participación en las elecciones generales y autonómicas celebradas este domingo, según han explicado Lorena Zamorano, edil de Régimen Jurídico. Una cifra que refleja un aumento de votantes respecto a los comicios de las Cortes Generales de 2016 y a las Corts Valencianes de 2015. La concejal, asimismo, ha indicado que en esta jornada electoral no se ha registrado ninguna incidencia destacable y ha transcurrido con normalidad. Candidatos Los candidatos de l’Alcoià y El Comtat tanto al Congreso como al Senado como al parlamento valenciano han ejercido el voto esta mañana y a esta hora ya esperan el escrutinio en las respectivas sedes de sus partidos políticos.