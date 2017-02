The examples populate this alert with dummy content

POBLACIÓN Alcoy rozó el centenar de defunciones en enero El primer mes del año, que suele acumular mayor número de servicios funerarios, concluye con 93 fallecimientos-El año pasado acabó con 139 muertes más que nacimientos miércoles, 01 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (01/02/2017) El frío ha vuelto a acompañar un número elevado de fallecimientos. Alcoy ha vuelto a rozar el centenar de defunciones en enero. El primer mes del año, que suele acumular mayor número de servicios funerarios, concluye con 93 fallecimientos. El pico más alto registrado se dio enero de 2015 en que en el Cementerio Municipal de Alcoy se realizaron 101 servicios por defunciones. Después del leve receso del año pasado, con 74 servicios funerarios en 2016, enero de 2017 se ha cerrado con 93 defunciones, 64 de las cuales fueron inhumaciones y 29 incineraciones. Aunque no hay una vinculación directa, los meses más fríos del año suelen acumular el mayor número de defunciones en la ciudad. El resto de meses se salta, habitualmente, con la mitad de fallecimientos. Nacimientos El inicio del año tampoco ofrece buenas perspectivas en cuanto a recuperación de habitantes. El año pasado acabó con 139 muertes más que nacimientos. La ciudad encadena el séptimo año consecutivo con crecimiento vegetativo negativo. En todo 2016 fallecieron en la ciudad 549 personas. Pese al notable descenso respecto de años anteriores, la cifra superó con creces la de nacimientos, que quedó en 410. Es el peor registro desde 1996. Según los datos del padrón municipal, en la ciudad residen a 1 de enero 61.321 vecinos, 221 menos que un año antes. Esta cifra queda lejos de la ofrecida por el Instituto Nacional de Estadística, según el cual la población de Alcoy se sitúa en 59.198 vecinos. La diferencia entre ambos datos radica en la población extranjera que no renueva su inscripción en el padrón, un trámite que debe realizar cada dos años. No lo renueva, según el Ayuntamiento, porque ha regresado a su país de origen o porque simplemente no lo ha hecho: olvido o desconocimiento. En esos casos, el INE da de baja directamente a estas personas mientras que el Ayuntamiento las mantiene en el padrón.