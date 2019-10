The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS 2020 Alcoy saborea un multitudinario Mig Any Las 28 filaes activan la espera de seis meses para las Fiestas con el Concurso de Olleta y les “entradetes” – La Filà Magenta gana el certamen gastronómico y la Filà Judíos consigue el segundo premio sábado, 26 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Glorieta ha sido este sábado el epicentro de la multitudinaria celebración del Mig Any de los Moros y Cristianos de Alcoy. En el jardín municipal, durante toda la jornada, se ha vivido un gran ambiente aderezado con las marchas moras, cristianas y pasodobles que han interpretado diversas bandas. Las formaciones festeras, por la tarde, han ido cocinando la olleta que, a las ocho de la tarde, han presentado a la fase final del concurso. Un jurado ha probado las 28 opciones presentadas en el Templete y ha decidido que el primer premio sea para la Filà Magenta y el segundo ha recaído en la Filà Judíos. Las “entradetes” han puesto el colofón final a una tradición que marca que solo quedan seis meses para la llegada de las tropas del bando de la cruz y las huestes de la media luna a la ciudad.