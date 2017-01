The examples populate this alert with dummy content

TURISMO Alcoy saca punta a su atractivo turístico en Fitur La ciudad presenta un nuevo vídeo promocional y una guía anual que ofrece una imagen renovada de sus puntos fuertes para atraer al turismo viernes, 20 de enero de 2017 Alcoy continúa en su idea de mostrar su atractivo turístico a todos los rincones del planeta desde Madrid, donde se celebra una de las ferias más importantes del sector. Y lo hace a través de dos maneras. La primera, el Ayuntamiento ha presentado en Fitur el nuevo vídeo promocional de la ciudad ante empresas turísticas, organismos e instituciones de todo el mundo en esta cita anual que reúne a la industria turística en un mismo espacio. El vídeo, que será utilizado en las sucesivas campañas promocionales a las que acuda la Concejalía de Turismo, pretende ser un escaparate visual y fresco, renovado, de la oferta turística que aglutina nuestro destino en la 37 edición de la feria internacional. Las fiestas de Moros y Cristianos de Interés Turístico Internacional, la Cabalgata de Reyes Magos de Interés Turístico Nacional y una de las más antiguas de España, una gastronomía típica de montaña, la Ruta europea del Modernismo, dos parques naturales, la Font Roja y la Serra de Mariola, y las Pinturas Rupestres de la Sarga, Patrimonio de la Humanidad. Estos son los puntos fuertes a los que Alcoy pretende sacar punta a través de una consecución de imágenes que mantienen al espectador atento hasta el final. Junto al vídeo, Alcoy ha acompañado su campaña en Fitur con una nueva guía anual de eventos en papel nacida ante de la necesidad de trasladar al mercado turístico la actividad turística y cultural. La agenda estará disponible en la web en formato pdf para que pueda ser descargada por cualquier usuario a través de sus dispositivos móviles y además podrá ser consultada a través del panel multitouch que dispone la oficina de turismo y que ofrece información al visitante las 24 horas del día, además de distribuirse en Fitur. La agenda muestra la oferta de actividades culturales orientadas al turista durante todo el año, en la que se encuentran, entre otros, eventos especiales como la celebración del Día Mundial del turismo, el Día Internacional de los Museos o la Semana europea de cementerios, de la que forma parte el cementerio Sant Antoni Abat de la ciudad.