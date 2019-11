The examples populate this alert with dummy content

ACTO Alcoy se abre a la Navidad El descubrimiento del cartel de la Cabalgata y el encendido del alumbrado marcan el inicio de una celebración que culminará con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar sábado, 30 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy ya está inmersa en su Navidad tras el descubrimiento del cartel de la CXXXV Cabalgata de los Reyes Magos. Su autor, Omar Giménez, acompañado por su hija y el alcalde, ha sido el encargado de alzar la cortina que mostraba la “crida” al desfile de Sus Majestades el próximo 5 de enero por las calles de la ciudad. En ella se puede ver a los pajes subiendo con sus rojas escaleras por una característica chimenea de las fábricas, evocando “al pasado industrial de la ciudad”, como ha explicado el diseñador. Giménez está “muy contento” y significa que el haber el acto de descubrimiento de su cartel, situado en la fachada del Ayuntamiento, ha supuesto “un reconocimiento a mi trabajo y como padre de familia, un momento muy emocionante”. Los niños y niñas de la sección de infantil de la escuela del Grup de Danses Carrascal han puesto ritmo y color al acto con tres bailes. Y la música ha sido a cargo del Grup de Dolçaienrs i Tabaleters La Cordeta. El encendido de alumbrado extraordinario también ha marcado el punto de partida a una celebración muy querida y esperada por los alcoyanos. “Oficialmente entramos en esta época mágica y tan especial en Alcoy. Ya se vive en nuestras calles el Nadal alcoià y quiero invitar a los alcoyanos y alcoyanas a disfrutar de esta época única e inigualable y a todos aquellos que nos visitan, que cada año son más, de todos puntos de España que vengan a Alcoy porque vale la pena”, ha significado el primer edil Antonio Francés. Carolina Ortiz, edil de Fiestas, ha valorado estos primeros compases del Nadal alcoià significando que “de momento, “va todo bien” y subrayando el cartel “muy característico, con las escaleras de los pajes y su relación con la industria”. La ciudad de esta manera ha estrenado un nuevo ciclo navideño, con mucha actividad, y que no cesará hasta el 6 de enero cuando Melchor, Gaspar y Baltasar regresen a Oriente.