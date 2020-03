The examples populate this alert with dummy content

CLIMATOLOGÍA Alcoy se acerca a la media anual de lluvia en solo tres meses En la estación del Pas del Benisaidó está cerca de los 400 litros cuando la media son 500 - En la cima del Menejador ha llegado a cuajar por unos instantes la nieve miércoles, 25 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/03/2020)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (25/03/2020) La lluvia sigue cayendo con fuerza durante este año 2020. En Alcoy se llegaba ya 370 litros por metro cuadrado recogidos en el observatorio del Pas del Benissaidó el martes por la tarde, cuando solo han transcurrido menos de tres meses del año, y cuando la media anual suele estar en torno a los 500 litros. En este último periodo del mes de marzo se habían recogido 64,6 litros hasta ayer por la tarde. Curiosamente en el observatorio del Menejador, donde se han recogido solo 172 l/m2 en lo que llevamos de año, aunque al ser en forma de nieve pudo no haberse recogido de forma adecuada, en este último episodio se llevan ya 93,8 litros. En las primeras horas de esta mañana ha llegado a cuajar un poco la nieve en la cumbre de esta montaña, así como en la zona de las Cavas de Agres, como explicaba el climatólogo de Radio Alcoy, Enrique Moltó. Si miramos a las comarcas de l’Alcoià y El Comtat encontramos registros máximos en Planes con 628 l/m2, 612 en L’Orxa o 578 en Beniarrés en el Museu del Clima. En Muro el máximo registro lo encontramos en el observatorio de la Font del Baladre con 514 l/m2, mientras que en Cocentaina, en el observatorio de Sant Cristòfol, se llega a los 338 l/m2. En este último periodo de lluvias de marzo, en la última semana, el tope se alcanza en Agres, en el observatorio de la Valleta, donde se han llegado a los 105,4 litros o los 94,6 en Benillup. En la entrevista con Enrique Moltó da más detalles como la relación entre el tiempo y el coronavirus.