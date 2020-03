The examples populate this alert with dummy content

CRISIS Alcoy se adapta al estado de alarma El Ayuntamiento constituye el CECOPAL para gestionar la alerta sanitaria- El aplazamiento del pago de los tributos o la atención telefónica en la administración centran las nuevas medidas domingo, 15 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy vive sus primeras horas desde que se decretara el estado de alarma por la crisis del coronavirus y la ciudadanía se está adaptando a esta nueva situación. Mientras, el Ayuntamiento ha constituido el CECOPAL-Centro de Cooperación Operativo Municipal para gestionar la alerta sanitaria por el COVID-19. Aunque la gran mayoría “están cumpliendo” con las normas, según explicaba el edil de Seguridad, Raül Llopis, otros ciudadanos no han estado atendiendo las indicaciones marcadas por las autoridades. Así, por una parte, durante parte de este domingo la Policía Nacional ha estado en puntos como “en Batoy o inicio de la vía verde” para recordar a los viandantes que “está restringida la movilidad y que deben estar en casa”, según el edil. También, la Policía Local ha estado realizando “controles rutinarios” para seguir incidiendo en el cumplimento marcado en el decreto del estado de alarma. A pesar de que ha habido personas que no ha seguido las pautas, se ha aplicado un principio de proporcionalidad y no se ha puesto “ninguna sanción” en estas primeras horas de la excepcional situación, ha indicado Llopis. Las indicaciones contempladas en el decreto el estado de alarma han sido tratadas en la primera reunión del recién constituido CECOPAL-Centro de Cooperación Operativo Municipal, que ha estado presidido por el alcalde Antonio Francés. El mismo está integrado por la Policía Local, la Policía Nacional, los políticos y técnicos de las áreas de Protección Civil y Seguridad, Inspección General de Servicios, Transición Ecológica, Políticas Sociales, Mayores, Salud Pública y Personal. Nuevas pautas Este equipo, también, ha acordado nuevas medidas como el aplazamiento de los plazos administrativos o “se pospone el pago de los tributos” –sin especificar nuevas fechas-.También ha marcado la suspensión de la atención ciudadana presencial en las dependencias municipales, sustituyéndola por la atención telefónica –llamando al número gratuito 900 75 00 71- de lunes a viernes de 8 a 20 horas y se ha reorganizado el trabajo en la administración local para “garantizar la seguridad de los trabajadores y poder atender los asuntos urgentes”, indican fuentes municipales. El Ayuntamiento, también, realizará una atención especial a los “ciudadanos más vulnerables” y, entre otras acciones, va a “llamar por teléfono a las personas mayores que viven solas” para saber “cómo se encuentra y que necesitan para atender sus demandas y que se sientan acompañados”, explican las citadas fuentes. Esta mañana, por otra parte, se han “cerrado los parques y vallado las zonas de juegos infantiles” para evitar su uso y sigue operativo “el transporte público local, y el transporte público interurbano, aunque en este caso queda a expensas de indicaciones de la Conselleria”, añaden. Otro servicio modificado es el ecoparque que solo “prestará servicio a los profesionales” y “las quemas quedan anuladas”. Desde el gobierno local informan que “el abastecimiento de alimentos está garantizado y efectivos de Protección Civil y Policía se ocuparán de controlar que no haya aglomeraciones en los accesos a los supermercados, con el fin de evitar situaciones de riesgo” y hacen “un llamamiento a la tranquilidad y responsabilidad”. Escenarios inéditos La capital de l’Alcoià también se suma a los escenarios inéditos, derivados de esta crisis, como las calles vacías o el espontáneo agradecimiento al personal sanitario, que en la noche del sábado se tradujo en el aplauso desde los balcones de las viviendas. Momentos que están escribiendo los capítulos de la historia de esta emergencia por el coronavirus.