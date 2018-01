The examples populate this alert with dummy content

FESTIVAL Alcoy se asoma a la escena internacional del swing con la cuarta edición del Winter Black Swing Festival El espacio Àgora, la plaça de Dins y el Círculo Industrial serán los escenarios donde se desarrollará el amplio programa formado por clases, fiestas y bailes improvisados martes, 23 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/01/2018) El Winter Black Swing Festival pondrá a bailar a la ciudad de Alcoy a ritmo de lindy hop del viernes al domingo. Hasta 450 bailarines, venidos de todas partes del mundo, están llamados a engrasar las suelas de sus zapatos este fin de semana. Dos bandas, Le Dancing Pepa Swing Band y Shakin’ All, tres bailes improvisados en la calle y muchas horas de clases conforman la oferta de Lindy Hop que, tanto bailarines como curiosos, podrán disfrutar en varios espacios de la ciudad: la sala Àgora, la plaça de Dins y el Círculo Industrial. Todo acompañado de siete profesores, como la gran figura internacional Ryan François, que además ofrecerá una conferencia sobre cultura swing, entre otras muchas novedades. Esto es solo un avance del amplio programa del festival (que puede consultarse aquí). No te pierdas esta cita internacional en la que Alcoy consolida su apuesta por el swing más puro.