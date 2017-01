The examples populate this alert with dummy content

MEMORIAL Alcoy se cita con el baloncesto local Un año más la Liga Local Similarlife de Baloncesto de la ciudad organiza el All Star, Memorial Quico Córcoles – Es la décima edición y coincide con el 30 aniversario de la liga miércoles, 04 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (04/01/2017) El domingo 8 de enero el colegio Las Paulas acoge una nueva edición del All Star de Baloncesto Memorial Quico Córcoles. A partir de las 9h, con un partido especial entre los dos equipos Font Roja, el veteranos y el actual, este deporte se convertirá en protagonista de esta cita que tiene Alcoy con el baloncesto. Jaume Santamaría, presidente de la Liga Local Similarlife de Baloncesto Alcoy, señala que “además del décimo aniversario del Memorial, celebramos los 30 años de la Liga, con este motivo, vamos a celebrar un partido especial entre el Font Roja veteranos porque es el único equipo que lleva desde el inicio de la liga, y jugará contra el actual Font Roja”. Cuando finalice el partido especial, sobre las 9.50h arrancará la competición de triples, los octavos de final, que como novedad de este año serán entre 16 jugadores, un representante por cada equipo que forma la liga y son los siguientes: Jordi Mira del Iris Contestano B; Cano Pérez del Sant Roc; Gabi Santonja de la Cafetería Luna de Abril Santa Ana; Nando Peidro del Círculo Industrial; Óscar Rodríguez del Font Roja; Ximo Muñoz de la Cafetería Tótem; Amando Miró de Nirvel; Ricardo Pons del Similar Life; Juanjo Dávila del Jordá Oleohidráulica; Edu Terol del Ferjaclim; Juan Almagro de la Filà Cides; Carlos Aparicio del Crossfit; Chipi del Equilibrados Espinosa-Plaça 78; Ricado García del Bossgrif; Joan Hernández del Iris Contestano A y César Cano del Vedruna ANTN. Alrededor de las 10.10h empezará el combinado par- combinado impar, también con un representante de cada equipo que continuará a las 10.40h con la segunda parte. A las 10.30 arrancarán los cuartos de final del concurso de triples entre los ocho jugadores que se hayan clasificado en los octavos. A las 11h los cuatro jugadores del concurso de triples que hayan llegado hasta los cuartos de final se disputarán llegar a la final que se jugará entre dos de ellos a las 12.15h. La música y el baile también estarán presentes en esta competición, ya que el ballet de Virginia Bolufer estará presente un año más con una triple actuación de las cheerleaders, una a las 11.10h con la presentación jugadores y calentamiento; otra a las 12.10 y la última a las 13h. A las 11.30 se juega el combinado entre la Liga Local y un equipo federado, que este año es el Iris Contestano. El combinado está formado por: bases: Miki Serra (Nirvel) y Edu Terol (Ferjaclim); aleros: Marc Bermejo (Nirvel), Jaume Pozo (Ferjaclim) y Nando Peidro (Círculo Industrial); ala-pívots: Óscar Sellés (Crossfit) y César Cano (Vedruna); pívots: Óscar Rodríguez (Font Roja), Nathan Nicolau (Smilar Life) y Jordi Sanjuan (Filà Cides) y como entrenador: Angel Peñalver. A partir de las 13-13.30h se realizará la entrega de trofeos de esta décima edición del All Star en la que estará presente, como cada año, la familia de Quico Córcoles.