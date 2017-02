Alcoy se cita con el patinaje autonómico

De nuevo Alcoy vuelve a ser epicentro del patinaje, en esta ocasión con la celebración el 4 de febrero del XIV Campeonato Autonómico de la Comunidad Valenciana Grupos Show 2017 en el que seis grupos participarán, que son el Grupo pequeño Patín Alcodiam; Grupo cuarteto C AT Montemar; Grupo grande C AT Montemar; Grupo grande Pati Muro; Grupo promocional C AT Montemar y Grupo promocional CPA Alcoy. Los dos últimos realizarán exhibiciones.

A las 11 horas arrancan los entrenamientos estableciendo un tiempo de 30 minutos para cada grupo. A las 11 horas entrenará el Grupo pequeño Patín Alcodiam; media hora más tarde el Grupo cuarteto C AT Montemar; a las 12 horas el Grupo grande C AT Montemar; a las 12.30h el Grupo grande Pati Muro; a las 13 horas el Grupo promocional C AT Montemar y los últimos serán los integrantes del Grupo promocional CPA Alcoy.

Tras los entrenamientos que finalizarán alrededor de las 14 horas, habrá una pausa hasta que a las 18 horas arranque la competición. El Grupo pequeño Patín Alcodiam y el Grupo cuarteto C AT Montemar serán los encargados de dar el pistoletazo de salida al campeonato enfrentándose. Tras las actuaciones habrá un descanso que se retomará a las 18.30 horas entre el Grupo grande C AT Montemar y el Grupo grande Pati Muro. A falta de 15 minutos para las 19 horas habrá una exhibición del Grupo promocional C AT Montemar y del Grupo promocional CPA Alcoy. A las 19 horas está previsto que sea la entrega de trofeos y la clausura del XVI Campeonato. Antes de la entrega de trofeos se realizará un reconocimiento a los grupos que participaron en los Campeonatos de Grupos-Show en el año 2016, que fueron C AT Montemar, CPA Alcoy y CPA Cocentaina, en este acto saldrán a la pista del Delegado o el Presidente de cada club, un representante de los patinadores y el técnico.