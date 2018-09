The examples populate this alert with dummy content

PARTICIPACIÓN Alcoy se convertirá en una galería de arte con la primera muestra de cultura urbana El programa, que arranca el 24 de septiembre, prepara dieciséis intervenciones murales en distintos barrios de la ciudad, talleres de graffiti y rap, un campeonato de skate y una exposición del movimiento urbano en Alcoy, entre otras actividades martes, 11 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La fiesta del arte que nace y se reproduce en la calle tendrá lugar en Alcoy del 24 al 30 de septiembre. La primera muestra de cultura urbana llega con el objetivo de aunar las artes plásticas, con la música y el deporte. Vincent Company, artista mural y el encargado de diseñar la hoja de ruta del festival urbano, explica el objetivo: "Siempre se han hecho actividades de manera separada, pero en esta ocasión traemos algo mucho más globalizador: coger todos los colectivos para los tres pilares que son las artes plásticas, la música y el deporte": El programa contempla 16 intervenciones. En primer lugar, cinco de gran formato se imprimirán en los diferentes barrios de la ciudad. El primero irá en el Centro, al lado del de Camins d’art, y estará realizado por Sebas Velasco, llegado desde Burgos. El segundo, irá en el solar de El Partidor, y el tercero, en la avenida de Caramanxell en la Zona Norte, contará con la colaboración del gran artista mejicano Smite, y así sucesivamente. Los grandes murales se combinarán con los otros diez, que dejarán su huella en otros cinco espacios de Alcoy, en este caso, con obras de pequeño formato. Además, una exposición sobre los 40 años del movimiento urbano en Alcoy, talleres infantiles de graffiti y rap, campeonatos de skate, además de la segunda edición de Fem Rap, completan la amplísima oferta del primer festival que convertirá Alcoy en una verdadera galería de arte al aire libre.