SEMANA MODERNISTA Alcoy se cree el valor de su pasado modernista Cientos de personas vestidas de época participan en la recreación histórica de la inauguración del puente de San Jorge – La ciudad descubre la placa que la acredita como punto de destino de la Ruta Europea del Modernismo sábado, 23 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (23/09/2017) La primera Semana Modernista ya supone un antes y un después en la concepción que Alcoy tiene de su pasado modernista. Dos hechos así lo acreditan: la multitudinaria participación ciudadana en los actos de calle y el testimonio que una placa de bronce ante el Ayuntamiento otorga sobre la pertenencia de Alcoy a la Ruta Europea del Modernismo. Los dos hechos se sucedieron el viernes por la tarde. El primero: la recreación histórica de la inauguración del puente de San Jorge, recientemente rehabilitado. Cientos de personas participaron ataviadas con trajes de época. Los primeros, los componentes de la corporación municipal, a excepción del Partido Popular, cuyos concejales se desmarcaron del acto. El resto de formaciones sí estuvieron representadas, con sus ediles vistiendo pintorescos trajes de finales del siglo XIX y principios del XX. Los mismos ropajes que utilizaron los vecinos. “Ha sido una alegría porque no esperábamos tanto público. La gente está emocionada. No solo ha salido a la calle, sino que se ha trabajado muchos sus vestidos”, manifestó la concejal de Turismo, Lorena Zamorano, impulsora del proyecto. La calle de Santo Tomás, donde se recreó la inauguración, estaba completamente abarrotada de público. “Es increíble cómo Alcoy se vuelca en este tipo de actos de calle”, reconoció el alcalde, Antonio Francés, vestido de chaqué y rematando su atuendo con un sombrero de copa. Por unos minutos la ciudad regresó al 26 de marzo de 1931, cuando fue inaugurado el puente de San Jorge, uno de los símbolos de la ciudad. Como entonces, el coronel del regimiento Vizcaya 21 fue el encargado de estrenar una obra de ingeniería que fue referente en la época. La recreación dio paso a los bailes del Grup de Danses Carrascal, uno de los colectivos que más se ha implicado en la Semana Modernista, y al delicioso pasodoble festero El K’sar el Yedid, de Camilo Pérez Monllor, que acompañó al pasacalle que recorrió la zona Centro de Alcoy. En la plaza de España paró la comitiva para dejar constancia de la conciencia que adquiere la ciudad de la trascendencia de una época que ha dejado huella desde hace más de un siglo. Lo demuestra la placa descubierta por el alcalde y que señala que Alcoy es una de las 70 ciudades que forma parte de la Ruta Europea del Modernismo. “Estar dentro de esta ruta no es un privilegio, es un derecho que no tienen todas las ciudades”, recordó ante el público el historiador Gabriel Guillem, guía de las rutas modernistas organizadas durante toda la semana. La inauguración de la Fira Modernista en La Glorieta, así como numerosas actividades, van a mantener vivo el tesoro modernista durante todo el fin de semana. Lorena Zamorano apuntó que la oficina de turismo tiene constancia de la llegada de autobuses de otras ciudades con tradición modernista cuyos vecinos también irán vestidos de época. “Animo a todos los alcoyanos a que, como hoy [por el viernes] aprovechen sus vestidos de época y salgan a la calle durante todo el fin de semana”, arengó. La gran mayoría de los presentes coincidía en que, tras la respuesta ciudadana, la organización de actos populares en torno al modernismo no ha hecho más que dar un primer paso en la ciudad.