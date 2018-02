The examples populate this alert with dummy content

RÁNKING Alcoy se ‘cuela’ entre los 1.000 municipios más ricos de España La renta bruta media fue de 21.701 euros en 2015, última cifra ofrecida por el Ministerio de Hacienda sábado, 03 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy ha regresado a la lista de los 1.000 municipios más ricos de España. La ciudad ocupa el puesto 979, según el último ranking elaborado por el servicio de estadística de la Agencia Tributaria, con datos de 2015. En la clasificación anterior Alcoy figuraba en el puesto 1004. La renta bruta media de Alcoy fue en 2015 de 21.701 euros. Fue la décima más alta de la provincia y la número 68 de la Comunidad Valenciana. La renta media en la ciudad era superior a la de la provincia (21.033 euros) pero inferior a la media autonómica (22.732 euros) y nacional (25.337 euros). Muy lejos quedan las cifras de Alcoy de las del municipio más rico de España: Pozuelo de Alarcón, con una renta bruta media de 69.136 euros. Los diez municipios más ricos del país corresponden a las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. En esta clasificación nacional Ibi, con una renta media bruta de 21.354 euros, figura en el puesto 1.030. Cocentaina aparece en el puesto 1.135, Banyeres en el 1.190 y Muro en el 1.277. En estos tres municipios la renta media superaba los 20.000 euros. Esa cifra quedó en los 18.700 euros en Onil y Castalla.