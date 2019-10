The examples populate this alert with dummy content

HOMENAJE Alcoy se despedirá de Camilo Sesto el 24 de octubre El acto tendrá lugar en el Salón de Plenos desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas - Ha habido un acuerdo entre el Consistorio y el abogado de Camilo Blanes Ornelas, hijo del cantante viernes, 11 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Finalmente, la ciudad que vio nacer a Camilo Sesto, y a la que el artista tanto quería, podrá despedirse de su artista más internacional. El día acordado, entre el Consistorio y el abogado de Camilo Blanes Ornelas, hijo del cantante y compositor alcoyano, es el jueves 24 de octubre y el lugar, el salón de plenos, sala institucional reservada a las figuras más destacadas de la ciudad. Hay que recordar que Camilo Blanes Cortés, conocido con el nombre artístico de Camilo Sesto, es Medalla de Oro e Hijo Predilecto de Alcoy, máximos reconocimientos institucionales que otorga la ciudad a sus figuras más relevantes. Una ciudad que también le dedicó una de las principales calles del municipio, la Alameda Camilo Sesto, al cantante. Desde el Consistorio se ha comunicado que el acto se mantiene tal y como estaba previsto y tratará de ser un adiós a Camilo Sesto, emotivo y sentido pero sencillo, siguiendo con el mismo estilo de todos los actos realizados en vida al cantante, que siempre contaron con su aprobación. Por lo tanto, el lugar será el salón de plenos del Ayuntamiento y el día, el jueves 24 de octubre, después de cuadrar las diferentes actividades previstas y acordarlo con el abogado de su único heredero universal, quien posee las cenizas del cantante. Lo que sí que se hará será ampliar el horario para que los fans de Camilo tengan más tiempo para desplazarse y mostrarle sus últimos respetos, por lo que la sala institucional podrá recibir visitas a partir de las 11 de la mañana, con la intención de que el acto termine a las 20 horas del mismo día. Como siempre se ha comentado desde el Ayuntamiento, la ciudad de Alcoy a la que tanto quería Camilo y que ya le mostró todo su reconocimiento en vida, quería simplemente despedirse de uno de sus hijos, el artista que más lejos ha llevado el nombre de Alcoy por el mundo, de manera sencilla y evitando en todo caso, cualquier situación que pudiera ir en contra de la memoria del artista. Una figura de la música reconocida en todo el mundo, que quería estar con su gente y dejar aquí, en Alcoy, el gran legado cultural y musical que ha supuesto su carrera. Hay que recordar que a título póstumo, el cantante ha recibido en las última semanas, la medalla de Oro del Mérito a las Bellas Artes y ha sido nombrado Embajador de la Comunitat Valenciana por la Generalitat Valenciana.