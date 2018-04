The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Alcoy se empapa de cultura masái Daniel Purrenkei, guerrero de Masái Mara, reserva natural situada en Narok, Kenia, visita el suplemento de Radio Alcoy para hablarnos de otras maneras de entender la cultura y el modo de vida jueves, 26 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Se conocieron cuando ella, la ibense María Ruiz, decidió abandonar todo y marcharse a África. Él, Daniel Purrenkei, fue su guía en la sabana, concretamente, en el poblado de Masái Mara, entre Kenia y Tanzania. El choque cultural acaba, como suele ser costumbre, enriquecimiento para las dos partes y ahora él, el guerrero masái, está de visita en la comarca, llevando a cabo una serie de charlas y exposiciones para importar luz, agua y educación para su tribu. Tragaluz se abre al mundo -cuánto nos encanta- para conocer otros modos de vivir y sentir, de vestir, de comer y de actuar. Daniel nos ayuda a comprender la importancia de la naturaleza, del respeto a los animales salvajes y de encontrarse con gente en El Corte Inglés, acostumbrado a que por la sabana esto sea muy complicado. Este jueves, desmontamos tópicos; Tragaluz se empapa de cultura de la buena.