TRAGALUZ Alcoy se envuelve en las raíces del swing La ciudad se rinde al encanto del Lindy Hop con la cuarta edición del Winter Black Swing Festival que este fin de semana invadirá las calles del centro de la estética años veinte y cuarenta, entre clases, bailes improvisados y las fiestas en un espacio tan emblemático como el Círculo Industrial jueves, 25 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El momento del swing más auténtico llega a Alcoy, como es habitual en estas fechas de enero desde hace ya cuatro años, con el festival que, un buen día, decidió organizar la bailarina Elisabeth Monllor. El Winter Black Swing Festival, que por aquel entonces no tenía ni nombre, surgió con varios propósitos para su impulsora: entre otros, que el discípulo del maestro del Lindy Hop, Frankie Manning, su mejor alumno, pudiera ser invitado como ejemplo vivo del Jazz Roots y del Lindy Hop más puro de Harlem, el que bailaba en Smalls Paradise principalmente la comunidad afroamericana. Un sueño que se hará realidad este viernes. Ryan François, el hijo predilecto de Frankie, impartirá clases de musicalidad en Alcoy, tanto en el Àgora como en el Círculo Industrial. El legado de una leyenda viva -es el creador de una de las coreografías de la famosa película Swing Kids, "Los rebeldes del swing") que ha estado antes en Tragaluz para hablar de la cultura swing, los clandestinos o jams, y toda aquella nomenclatura que acompaña a lo que en realidad es un estilo de vida y que ha logrado hacerse un gran hueco en Alcoy.