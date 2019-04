The examples populate this alert with dummy content

INNOVACIÓN Alcoy se incorpora al Distrito Digital La Generalitat y el Ayuntamiento acuerdan ofrecer Rodes para la instalación de empresas con base tecnológica en 2021 jueves, 04 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Distrito Digital suma una nueva sede: Alcoy. La antigua fundición de Rodes será un nuevo punto donde se podrán instalar empresas que tengan en la innovación y la tecnología sus puntos fuertes de negocio. Así lo ha anunciado Antonio Rodes, director de Sociedad de Proyectos Temáticos de la Generalitat Valenciana, en la apertura del I Congreso Big Data de Alcoy. El dirigente autonómico ha explicado que el Consell apuesta por la capital de l’Alcoià para seguir desarrollando este proyecto, que persigue cambiar el actual modelo económico y enfocarlo hacia la tecnología y la innovación. Además de ofrecer a las empresas el espacio de Rodes, también, la administración autonómica pondrá al alcance un catálogo de servicios. Entre ellos, como explica Antonio Rodes, la organización de congresos relacionados con la digitalización o foro de empresas. Un servicio "donde las empresas puedan tener contacto con sus clientes, con los financiadores, con los inversores " además de colaborar con financiación. El alcalde, Antonio Francés, se ha mostrado muy satisfecho porque la ciudad tenga este campus tecnológico y ha avanzado cuándo se pondrá en marcha. Según ha explicado, "son 12.000 metros cuadrados en la isla de Rodes destinados, principalmente a las empresas con bases tecnológicas, que puede acoger a más de 40 empresas y crear alrededor de 500 puestos de trabajo. Un proyecto que verá la luz en 2021". En la actualidad, la sede central del Distrito Digital está en Alicante.