The examples populate this alert with dummy content

PROTESTA Alcoy se manifiesta contra los recortes a las mujeres Un centenar de personas se han concentrado en la plaza de España para protestar por la medida del parlamento andaluz de recortes en la política contra la violencia de género miércoles, 16 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Cerca de un centenar de personas se han dado cita en la plaza de España en una concentración en apoyo a las mujeres andaluzas. Se trata de una iniciativa que se ha producido en varias poblaciones de la geografía española, en la que se ha querido protestar por el acuerdo al que han llegado PP, Ciudadanos y Vox, para gobernar Andalucía, con la petición de estos últimos de retirar la dotación presupuestaria para las medidas contra la violencia de género de una ley aprobada en julio de 2018, como una de sus condiciones para el pacto. Melines García, portavoz de este acto, ha explicado que con esta iniciativa no solo se apoya a las mujeres andaluzas, "creemos que ahora pasa en Andalucia, pero puede ser el comienzo de lo que puede pasar en el resto de España. Por eso debemos movilizarnos para que se respeten nuestros derechos". El colectivo Dones i 8 de març de l’Alcoià-Comtat ha sido quien ha convocado esta concentración, a la que se han sumado numerosas entidades. Emi Pérez, presidenta de este colectivo, ha leído el manifiesto nacional traducido al valenciano. El lema ha sido ‘Ni un pas enrrere!. Els nostres drets no es negocien’.