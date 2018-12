The examples populate this alert with dummy content

REHABILITACIÓN Alcoy se marca un mes para finalizar las obras de adecuación del grupo Sant Jordi Las últimas 20 viviendas que quedan por adecuar, repartidas en tres inmuebles entre las calles Entenza y Espronceda, ponen fin a un proyecto que lleva paralizado desde 2012 por impagos del gobierno autónomico, del Partido Popular, a la empresa lunes, 17 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/12/2018) Alcoy se ha fijado el plazo de un mes para finalizar las obras de adecuación del grupo Sant Jordi. Ya están casi listas las últimas 20 viviendas correspondientes a la cuarta fase de los trabajos, consistente en la rehabilitación de las fachadas y cubiertas. En concreto, la intervención se está llevando a cabo en tres inmuebles, situados en la calle Entenza 3 y 5, y Espronceda número 6. Los trabajos se centran en dar solución a humedades en el entresuelo, asentamiento del pavimento de las plantas bajas y solucionar el estado deficiente de las instalaciones interiores. El presupuesto de la obra asciende a 398.355 euros y fue adjudicada en el mes de noviembre a la empresa Cantó Obras S.L. con un plazo de ejecución máximo de cuatro meses. La obra del grupo Sant Jordi se paralizó en 2012, un año después de comenzar la rehabilitación gracias al plan estatal de Vivienda 2005-2008 entre la Generalitat y el Ministerio. La empresa abandonó el trabajo puesto que no cobraba por parte del gobierno autonómico, que regentaba el Partido Popular, quedando por finiquitar estas últimas 20 viviendas agrupadas en tres inmuebles.