The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Alcoy se mueve a ritmo de zumba a través de un maratón benéfico con el Alzheimer El Zumbatón está previsto para este domingo, 23 de septiembre, de 11.30 a 13.30 horas, en el polideportivo Francisco Laporta jueves, 20 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/09/2018) Una nueva edición del Zumbatón llega, este domingo, 23 de septiembre, al polideportivo Francisco Laporta. La master class de zumba regresa con motivo de la semana dedicada al Alzheimer, coincidiendo con el Día Mundial de la enfermedad, este viernes. El objetivo es contribuir con una actividad benéfica mientras se realiza deporte de la manera más completa. Lo explica una de las instructoras al frente del evento, Ana Tendero, que se realizará en horario de mañana: "Haremos dos horas de zumba, de 11.30 a 13.30, donde intentaremos concienciar a la gente en esta causa, ya que es importante que sepan que, ahora esta gente necesita un poco de nosotros, pero tal vez más adelante seamos nosotros quienes los necesitemos". La actividad es abierta a todos los públicos y el precio del donativo son ocho euros, que se puede conseguir en la Librería Llorens o en la Floristería Rosa Mari.