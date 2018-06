The examples populate this alert with dummy content

Alcoy se ofrece a acoger refugiados del Aquarius El Ayuntamiento planifica los recursos necesarios para atender a los inmigrantes que lleguen al puerto de Valencia martes, 12 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy ha ofrecido sus recursos para acoger a parte de los 629 inmigrantes que viajan en el barco Aquarius, que en unos tres días llegará al puerto de Valencia después de que Italia rechazase el desembarco en sus puertos. El Ayuntamiento prepara el dispositivo para acoger a los refugiados rescatados por las ONGs Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterranée. El Gobierno local, del PSOE, ha aplaudido la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de permitir la llegada del barco a Valencia. “Nos hemos puesto a disposición de la Generalitat y del Gobierno de España para planificar la acogida”, ha indicado el alcalde, Antonio Francés. El Ayuntamiento participará en la reunión de la comisión de coordinación convocada en Valencia este martes por la tarde. El Ayuntamiento de Alcoy aprobó en septiembre de 2015 su adhesión a la red Ciudades Refugio. "Nos ofrecemos como ciudad refugio tal como nos comprometimos en 2015, aunque hasta ahora los alcoyanos no hemos tenido la posibilidad de recibir refugiados y demostrar que hemos sido y somos una ciudad solidaria, puesto que la política del gobierno del Partido Popular no ha hecho absolutamente nada para ayudar a solucionar la grave crisis de refugiados que vive Europa”, ha dicho el alcalde. Francés ha dado orden a la concejal de Políticas Sociales, Aroa Mira, para que en el caso de ser finalmente ciudad de acogida, “coordine las reuniones necesarias entre concejalías y entidades para poder acoger esta gente con todas las garantías necesarias".