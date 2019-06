The examples populate this alert with dummy content

EVENTO Alcoy se prepara para la Feria Andaluza La esencia de las tierras del sur inundará el recinto de las Aulas Verdes durante el fin de semana - La música, la gastronomía o el baile flamenco coparán la programación de este evento que abrirá sus puertas esta tarde jueves, 13 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/06/2019) La Feria Andaluza abrirá sus puertas este jueves a las 20:30 horas en las Aulas Verdes de la Zona Norte, aunque la inauguración oficial será el viernes. Será el pistoletazo de salida a un evento en el que la música y el baile flamenco, la gastronomía o las exhibiciones cobrarán protagonismo hasta el domingo. No faltará el tradicional concurso de tapas, el de sevillanas o diferentes actuaciones, así como atracciones para los más pequeños. Radio Alcoy realizará este viernes un programa especial desde el recinto ferial y contará como invitados al presidente de la Casa de Andalucía, Miguel Conde, y componentes de su junta directiva.