PROYECTOS Alcoy se presenta en Bruselas como Territorio Digital En la exposición de ciudades, dentro de los eventos que ponen punto y fina lal proyecto de la Comisión Europea Digital Cities Challenge viernes, 07 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/06/2019) El proyecto de ciudad inteligente o Smart City ha estado presente esta semana en la exposición desarrollada en Bruselas por parte las ciudades integradas en reto denominado Digital Cities Challenge. El territorio digital está integrado por el Ágora, Rodes o el área industrial avanzada. El concejal de Territorio, Manolo Gomicia, acudió junto a un técnico municipal y en el stand expositivo recibió la visita de empresas, ciudades y miembros de la Comisión Europea además del Subdirector General de Fomento de la Sociedad de la Información del Gobierno de España, Antonio Alcolea, al que le planteó futuros proyectos. "Siempre es interesante poder trabajar en red con otros municipios en un proyecto, además, respaldado por la Comisión Europea con lo que ésto supone." En la exposición la ciudad ha presentado sus atractivos y oportunidades que también pueden c.onsultarse on line en el portal de Alcoi Smart City. El programa de la Comisión Europea, Digital Cities Challenge, ha permitido que Alcoy haya desarrollado durante 18 meses su estrategia digital al igual que Granada y Algeciras. Son las tres únicas ciudades españolas que han obtenido subvención de los fondos europeos.