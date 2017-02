The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES Alcoy se reencuentra con su pasado medieval Con el lema Alcoi terra de conquista, la ciudad acoge una serie de rutas guiadas, una exposición de armas medievales y gastronomía y fiestas de carácter medieval sábado, 04 de febrero de 2017 Alcoy se reencuentra con su pasado medieval, en colaboración con la alferecía de la filà Navarros. Con el lema Alcoi terra de conquista, la ciudad acoge una serie de rutas guiadas. Uno de sus puntos destacados es la exposición de armas medievales de la plaza Ferrándiz y Carbonell, compuesta por 25 maquetas. Rubén Sáez, historiador Militar y responsable de la exposición. destaca la importancia y calidad de las piezas "algunas de las cuales han podido verse en documentales" de Canal Historia. Las rutas guiadas de los sábados recorrerán, con las explicaciones de Gabriel Guillem, los vestigios desde el Medievo a la Revolución Industrial. La última ruta está prevista para el 29 de abril. Todas comienzan a las 11 en la plaza de España y finalizan en la plaza de Dins, con degustaciones ambientadas en la temática medieval. Los hosteleros han organizado el sábado 25 de febrero a mediodía una gran fiesta en la plaça de Dins y el 18 de febrero está prevista la cena medieval en la filà Navarros. Gabriel Barrachina, alférez cristiano, anima a sumarse a esta iniciativa "que llenará de ambiente Navarro" la población, como paso previo a las fiestas. Este viaje a la época medieval se complementa con la edición de una unidad didáctica que se repartirá en los centros educativos.