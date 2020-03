The examples populate this alert with dummy content

REIVINDICACIÓN Alcoy se suma a los actos por el Día Internacional de la Mujer Con una concentración en la plaza de España para la lectura del manifiesto y la posterior marcha feminista consistente en la tradicional vuelta a los puentes domingo, 08 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy se sumó a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer y cerca de 400 personas participaron en este acto reivindicativo. Primero, representantes del colectivo Dones 8 de març leyeron el manifiesto en una plaza de España casi llena y después se inició la marcha que consistió en la tradicional vuelta a los puentes. La concejal de Igualdad Aranza de Gracia se mostraba satisfecha por la respuesta obtenida en una jornada tan reivindicativa como festiva. Se agotaron las camisetas y los pañuelos morados que se repartieron y se llenó el autobús para participar en la marcha feminista de Valencia.