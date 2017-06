The examples populate this alert with dummy content

CONCIENCIACIÓN Alcoy se suma a la exigencia de fondos para combatir la violencia machista Colectivos feministas reivindican en los ayuntamientos que el Estado multiplique su inversión por cuatro lunes, 19 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/06/2017) Alcoy se ha sumado este lunes a la reivindicación de colectivos feministas, que reclaman mayor inversión del Estado a combatir la violencia machista. El zaguán del Ayuntamiento ha acogido un acto en el que a la lectura de un manifiesto se ha añadido la danza del grupo a3Danza. “No vamos a tolerar la indiferencia de las administraciones”, recalcaba el manifiesto leído por representantes de los colectivos comarcales Dones y 8 de març. Esta primera medida de protesta persigue, en la semana en la que se debaten las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, que el Estado incremente los recursos dirigidos a frenar la violencia contra las mujeres. La petición es muy clara: alcanzar los 120 millones de euros, cuatro veces más de los 31,7 presupuestados este año. Los colectivos feministas sostienen que las cifras actuales están por debajo de las de 2010. “Hay que destinar más recursos a la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de comunicación”, señalan las convocantes para las que, sin fondos, el Pacto de Estado contra la violencia machista “nacerá muerto”. El acto ha comenzado con la lectura de los nombres de las 41 mujeres que en España han muerto durante este año a manos de sus parejas.