The examples populate this alert with dummy content

MANIFESTACIÓN Alcoy se une a la protesta por la excarcelación de La Manada Cerca de un centenar de personas se ha sumado esta tarde en la plaza de España de Alcoy a la denuncia por la puesta en libertad de los miembros de La Manada que ha tenido lugar en toda España viernes, 22 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Cerca de cien personas han asistido a las siete de esta tarde a la manifestación convocada en la plaza de España de Alcoy por Alerta Feminista tras conocerse que los miembros de La Manada han quedado en libertad provisional mientras se resuelve su recurso a la sentencia que les condena a nueve años de prisión por abuso sexual. La protesta se ha centrado en la lectura de un manifiesto, que ha puesto sobre la mesa la necesidad de reivindicar de nuevo el "derecho a la vida y la dignidad" de las mujeres ante lo que, recuerda, fue una condena "tibia y absolutamente improcedente", "una burla". Al acto de protesta han asistido representantes del Col·lectiu 8 de març, de Acovifa, sindicatos y algunos partidos políticos como Guanyar, Compromís y el PSOE de Alcoy. Desde la organización celebran la buena acogida de la manifestación, teniendo en cuenta que ha sido convocada con poco tiempo de antelación, esta misma mañana de viernes.